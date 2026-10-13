Загадочную черную кошку по прозвищу Кэтфут заметили возле домов в Британии

Жители деревни Бинли-Вудс в графстве Уорикшир недалеко от Ковентри сообщили о появлении крупной черной кошки, которая бродит рядом с жилыми домами. Местные жители массово обращаются в полицию. Загадочного хищника, внешне напоминающего пантеру, они прозвали Кэтфут – по аналогии с легендарным бигфутом. Об этом сообщает издание Unexplained Mysteries, передает «Комсомольская правда».

Некоторые жители пытались подобраться к животному поближе, но каждый раз кошка быстро исчезала из виду. Власти призвали местных жителей сохранять осторожность, поскольку крупный хищник может представлять опасность.

Все фотографии и видеозаписи с предполагаемым животным попросили передавать в природоохранные организации, чтобы специалисты могли изучить ситуацию.

Официальных подтверждений присутствия крупных кошек в дикой природе Великобритании по-прежнему нет. При этом жители нескольких графств неоднократно сообщали о встречах с необычно большими представителями семейства кошачьих и публиковали видеозаписи таких животных. По всей стране также распространены городские легенды об огромных диких кошках.

Между тем недавно ученые сообщили об открытии нового вида диких кошек – первого официально подтвержденного за сто лет. Международная группа исследователей объявила о существовании Leopardus tilcayo, или тилкайо. Этот хищник обитает в труднодоступных районах Боливии, на границе Анд и Амазонии.