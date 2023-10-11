Жафяров сидит на чемоданах в Казани: что делать с карьерой звездному форварду «Ак Барса»

По всем симптомам можно сделать вывод – Дамир Жафяров в Казани долго не задержится

Фото: ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

Карьера Жафярова в Казани завершилась?

Все громче звучат разговоры о скором отъезде Дамира Жафярова из Казани. Кажется, его карьера в «Ак Барсе» завершилась, так толком и не начавшись. Хоккеист полетел с командой на Дальний Восток, но, кажется, ни с чем, кроме живописных фото и морепродуктов, оттуда не вернется – обе игры с «Адмиралом» он пропустил. Но уж лучше так, чем как в матче с «Авангардом». Тогда его заявили 13-м нападающим, но на лед так и не выпустили. По всем симптомам можно сделать вывод – хоккеист в Казани долго не задержится.

В инфополе уже пошли активные разговоры о командах, которые заинтересованы в услугах форварда. А сам хоккеист плотно «присел» и к составу не подпускается. В последний раз он выходил на лед 28 сентября. Становится очевидно, что Зинэтуле Билялетдинову хоккеист не нужен, так как не подходит под систему игры. Недовольство Дамира растет, что можно заметить невооруженным глазом. Да и в словах генерального менеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина уже сквозит готовность к расставанию с хоккеистом.

«Пока мы не хотим делать резких движений, но ситуация в любой момент может поменяться довольно быстро», – приводит слова Валиуллина «Чемпионат».

Манера Марата Валиуллина собирать звездных хоккеистов вновь обернулась неприятными последствиями Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Переход Жафярова – провал менеджмента «Ак Барса»?

Сегодня переход Жафярова выглядит как катастрофа сразу по нескольким пунктам. Во-первых, хоккеист пошел на понижение зарплаты ради того, чтобы сыграть в команде, за которую болел с детства. Мечты разбились о суровую реальность. Не очень похоже на хеппи-энд для юниора из Москвы, смотревшего матчи «Ак Барса» и мечтавшего сыграть под началом Билялетдинова.

Во-вторых, манера Валиуллина собирать звездных хоккеистов вновь обернулась неприятными последствиями. Большой вопрос, консультировался ли генменеджер с главным тренером или нет, но с этим трансфером он однозначно поспешил. Напомним, что Жафяров был официально подписан 1 июня, а весть о том, что Билялетдинов согласился остаться в «Ак Барсе» еще на сезон, поступила лишь 15 июня.

При этом стоит отметить одну очень важную деталь. В контракте Дамира прописан пункт запрета на обмен без его согласия. Если же договоренности достигнуто не будет, то клубу и хоккеисту придется пройти через процедуру расторжения договора. А это компенсация в размере 17-18 млн рублей – треть его оставшейся зарплаты за сезон.

Если такого развития удастся избежать и хоккеиста обменяют «по соглашению сторон», то можно будет сказать, что в «Ак Барсе» отделались «легким испугом».

В «Ак Барсе» Жафяров затерялся чуть ли не с самого начала сезона Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Динамо» – идеальный вариант, но есть нюансы

Пожалуй, самым логичным и лучшим вариантом для самого Дамира был бы переезд в «Динамо». В Москве собрали мощную «банду» и впервые за 10 лет могут вклиниться в борьбу за Кубок Гагарина. Здесь в нападении играют такие мастера, как Никита Гусев, Илья Каблуков, Эрик О'Делл, Джордан Уил, и многие другие.

Но в том-то и дело, что и в стане «бело-голубых» Жафяров снова не будет в комфортной для себя позиции. Если в СКА он стартовал отлично и казалось, что это звезда даже на фоне сверхзвездного клуба, то вторая половина сезона в Санкт-Петербурге показала, что на длинной дистанции Жафяров быть лидером не готов. В «Ак Барсе» же он и вовсе затерялся чуть ли не с самого начала сезона.

Зарплатная ведомость «Динамо» сейчас составляет около 775 миллионов, лимит достаточный. Финансы под Жафярова при желании в Москве наверняка найдутся. Но давайте учитывать, по какой причине в свое время руководство «бело-голубых» отдавало в «Ак Барс» Шипачева и Войнова за символические 1 тыс. рублей. Генменеджер клуба Алексей Сопин тогда объяснял это решение желанием разгрузить ведомость.

И если после такого хода «Динамо» вновь будет нагружать свой зарплатный бюджет, то та разгрузка выглядит очень нелогичной. Выходит, тогда москвичи расставались со своими лучшими игроками, чтобы потом взять дорогостоящего хоккеиста, который, кроме «Торпедо», нигде себя не показал? Очень сомнительно.

«Амуру» не хватает ярко выраженного лидера, но Жафяров вряд ли туда поедет Фото: ХК «Амур» hcamur.ru

В «Амур» Жафяров не поедет

Информация об интересе со стороны «Амура» изначально выглядела как чьи-то домыслы. Многие прекрасно знают, как в Хабаровске любят декларировать цели для местной команды. И насколько эти заявления далеки от реальности. У «Амура» банально нет таких свободных денег, чтобы покрыть даже пониженную в Казани зарплату Жафярова в 60 млн рублей.

Хотя нельзя отрицать, что для дальневосточников приезд Жафярова стал бы знаковым событием. У команды Андрея Мартемьянова имеется неплохое первое звено. Но ярко выраженного лидера им не хватает. В Хабаровске у нападающего была бы максимально комфортная среда – роль так называемого «первого парня на деревне», в которой он так хорошо себя чувствует и раскрывается.

Но сам хоккеист туда очевидно не поедет. Однажды Дамир уже отыграл полтора года на Дальнем Востоке в составе «Адмирала». Повторять опыт с «жизнью в самолете» и перманентными сменами часовых поясов он вряд ли захочет. Да и нападающий уже доказал, что готов выступать за команды, которые реально претендуют на высокие места и борьбу за трофей.

Интерес к форварду есть у клубов Западной конференции Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вернуться в «Торпедо» или отправиться в Ярославль?

По информации ряда телеграм-каналов, интерес к форварду есть у клубов Западной конференции. Помимо вышеупомянутого «Динамо» первыми на ум приходят «армейские олигархи» – СКА и ЦСКА. Но они сразу отпадают. Одни от него только избавились, а у других и так хватает звезд.

Вариант с возвращением в Нижний Новгород, где Жафяров раскрылся как звезда КХЛ, сегодня кажется несколько неуместным. У «Торпедо» и без того все отлично с нападением – молодая поросль здесь творит магию. И попытка внедрить инородный элемент может обернуться разрушением этой химии. Да и нет у клуба таких средств. В «Торпедо» серьезно ужимаются даже на зарплате для главного кудесника нижегородской сказки, Игоря Ларионова. В Нижнем Новгороде строят новую арену, так что больших задач не ставят – все и так идет идеально. Болельщики ходят на матчи, команда идет в лидерах Запада, а молодежь скоро может дорасти до сборной и вызовов в НХЛ.

Интересным вариантом для Жафярова была бы поездка в Ярославль. «Локомотив» идет неплохо по сезону, но команде не хватает яркости ни в игре, ни в медиапространстве. Перейдя к «железнодорожникам», Дамир мог бы стать главной заводящей фигурой, вокруг которого строилась бы игра второго звена. Неплохо помог бы нападающий и в большинстве. Зарплатная ведомость «Локомотива» сегодня, по слухам, составляет около 820 миллионов – подушка под потолком под еще на одну звезду в клубе есть.

Другой вопрос, что хоккей Игоря Никитина в чем-то схож с «Ак Барсом» Билялетдинова. И как бы и в Ярославле не попасть в аналогичную ситуацию.