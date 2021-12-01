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Происшествия
1 декабря 2021  11:35
Павел Климчак

Задымление в ресторане «Сыроварня» в Альметьевске стало причиной эвакуации 20 человек

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О задымлении в ресторане «Сыроварня» на улице Ленина в Альметьевске сообщили в одиннадцать часов дня по номеру вызова пожарной охраны 101. Со слов администрации ресторана, никто не пострадал.

 

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На место выехали пожарные. До их прибытия из здания эвакуировались 20 человек. Как установили огнеборцы, возгорания в здании не было. По предварительной версии, причиной задымления могло стать короткое замыкание в системе вентиляции ресторана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#ресторан #задымление #эвакуация
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