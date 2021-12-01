Задымление в ресторане «Сыроварня» в Альметьевске стало причиной эвакуации 20 человек
О задымлении в ресторане «Сыроварня» на улице Ленина в Альметьевске сообщили в одиннадцать часов дня по номеру вызова пожарной охраны 101. Со слов администрации ресторана, никто не пострадал.
На место выехали пожарные. До их прибытия из здания эвакуировались 20 человек. Как установили огнеборцы, возгорания в здании не было. По предварительной версии, причиной задымления могло стать короткое замыкание в системе вентиляции ресторана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.