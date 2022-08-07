«Задушил, тушки валяются»: неизвестный хищник разоряет курятники в деревнях Татарстана

В деревнях республики участились случаи нападения диких животных на домашнюю птицу. Надзорные органы утверждают, что популяция лис, хорьков, куниц на территории Татарстана не превышает нормы. Корреспондент «Татар-информа» поговорила с пострадавшими от нашествия вредителей жителями районов.

Неизвестный хищник каждый год наведывается в курятники жителей республики, душит кур, цыплят, отгрызает им головы, иногда выпивает кровь. Лиса обычно утаскивает кур с собой или съедает на месте, а тут – другой «почерк», говорят сельчане и подозревают в этих «преступлениях» ласку или же хорька. А возможно, даже норку – оказывается, этот пушистый зверек тоже не прочь полакомиться свежей курятиной.

Недавно с соцсетях «завирусилось» видео, где мужчина демонстрирует пойманное им странное животное – его тут же окрестили «чупакаброй», но на самом деле это была обычная лиса, из-за кожной болезни потерявшая шесть.

«Каждый год одна беда»

Жительница деревни Малые Кармалы в Камско-Устьинском районе Равия Хусаинова каждый год встречается с этой напастью – неизвестный хищник убивает и таскает цыплят и кур. В этом году несчастье повторилось.

«Несколько лет назад какой-то зверь проник через маленькую щель в клетке, просто разорил моих уже выросших бройлеров. А так уже который год полностью теряем высиженных нашей курицей цыплят. Даже думаем, может, этого зверя привлекает именно запах только что вылупившегося цыпленка. Как только появляются – тут же за ними приходит хищник», – жалуется Равия апа. Она считает, что это может быть ласка, а хозяин дома уверен – не кто иной, как хорек.

«В прошлом году проник в курятник. Из-за жары мы сарай не закрываем. Моих кур перетащил за огород, одни перья остались на изгороди. На этот раз, видимо, это была лиса. Другой случай: выхожу в солнечный весенний день в сад – там шум и гам, куры вспархивают, кричат. А я потом недосчиталась нескольких своих кур. И это происходит днем, средь бела дня!» – говорит она.

В этом году Равия апа уже потеряла девять кур. Наседку постигла та же участь – ночью хищник снова пришел за цыплятами, унес даже яйца, а курице отгрыз голову.

«Несколько лет назад какой-то зверь проник через маленькую щель в клетке, просто разорил моих уже выросших бройлеров» Фото: из личного архива Равии Хусаиновой

«Остальных кур просто задушил, тушки там же валяются. Петух с оставшимися курами спасся на самой верхней перекладине насеста. Может, они своим громким криком спугнули хищника. Нашел малюсенькую щель у стены сарая. Думаем, это была ласка или же хорек.

Сегодня вот поставили на ночь радио – может, он испугается звука человеческого голоса. Куры уже боятся в сарай заходить, с утра ходят прячутся, никак не могут прийти в себя. У соседей напротив тоже каждый год такое происходит. В соседнем сарае у меня гуси, их не тронул. Хотя бы их надо сохранить. Раньше гуси ночевали на открытом воздухе, теперь придется закрывать. Помню, несколько лет назад лиса пришла прямо в деревню, видели ее на улице. А кто-то замечал ее сидящей у ворот», – рассказала Равия апа.

«Сегодня утром хищник напал на соседский курятник, унес одну курицу, есть следы крови. После нас по всем соседям в округе побывал, у кого-то пять кур забрал, у кого-то – три», – добавила она.

Другая жительница Малых Кармалов Гузель поделилась подробностями: «У соседа через дом девять кур унес, а у другого соседа вообще ни одну не оставил, только петух уцелел. У мамы 18 кур, из них пять нашли задушенными. У нас что-то скромный пир устроил, видимо, сытый уже был», – пытается шутить собеседница.

Этот зверь даже не ест, а просто душит курицу, замечает она. Но в деревне говорят, что хищник выпивает кровь своих жертв.

«Никто проверку не проводил, тушки не вскрывали, но люди говорят, что он выпивает кровь. Наверное, это ласка или хорек», – также полагает девушка.

Лис в окрестностях много, уже свободно гуляют по деревне Фото: © «Татар-информ»

«Прямо как в сказке – лиса унесла петуха»

Гульнур Шайхутдинова из села Маврино Заинского района сама стала свидетелем нападения лисы.

«Пару лет назад какой-то хищник проник в клетку и задушил уже крупных цыплят. В деревне люди сказали, что это ласка.

А с лисой вообще получилось как в сказке. Накануне ночью кто-то утащил 5-6 моих кур. Днем кормлю птицу во дворе, и прямо через ворота заходит во двор лиса. Сначала я подумала, что это собака, не узнала. А она на меня даже не обращает внимания, тут же гоняет моих кур. Вот так прямо перед моими глазами утащила петуха. В том году домашнюю птицу вырастить у нас так и не получилось. В прошлом году мы этот участок продали. Как там сейчас – не могу сказать», – поделилась Гульнур Шайхутдинова.

В селе Аксарино в Заинском районе людям тоже приходилось встречаться с хищником – охотником на домашнюю птицу. «Очень шустрый он. Его и подсидеть пробовали, не смогли поймать», – рассказала одна из жительниц села.

«Большого ущерба нет»

В Кукморском районе лисы также нередко наведываются в хозяйства. Однако жалоб на этого хищника от жителей не поступало, рассказал глава Большесардыкского сельского поселения Фанис Фаттахов.

«Где-то месяц назад лиса частенько приходила, люди замечали. Но сейчас уже ее не видят, само собой как-то исчезло. У нас нет таких, чтобы жаловались на большой ущерб, что десятками воровала кур. Каждый год лиса у нас появляется, но они вовремя исчезают. Были случаи, когда ее удавалось запереть в сарае, поймать. Их потом увозит ветеринарная служба, чтобы проверить на бешенство. Мы обычно предупреждаем людей, чтобы в случае поимки хищника сообщили в надзорную службу», – пояснил глава поселения.

«На домашнюю птицу охотятся ястреб и ворон»

В селе Сунчелеево Зеленодольского района жители жалуются на нашествие хищных птиц. Да и лис в окрестностях много, уже свободно гуляют по деревне, говорят они.

«Даже сейчас ястреб может напасть на уже подросших цыплят, гусей и уток, потому что птенцы у ястреба тоже растут, их надо кормить. Выпустишь кур в огород – хищная птица уносит только так. У нас люди своих гусей уже без присмотра не оставляют, охраняют у пруда. А вокруг пруда – роща, лиса приходит оттуда. У нас соседка вовремя успела, спасла свою гусыню от лисы. Они ведь уже средь бела дня ходят. И каждый год у нас такое. Лиса зимой даже на дорогу выходит, сидит, не боится людей.

Рано утром их можно заметить на горе – лисица сидит с шестью детенышами. На горе посадка, там они и плодятся.

Я только один раз выпустил своих кур. В тот же день лишился двух. Сейчас уже не выпускаю, держу их во дворе, кошу для них сено. У соседа лиса схватила курицу прямо у ворот. Хорошо, что я шум подняла, поэтому отпустила. Это был лисенок.

Раньше ведь в деревне собак было много, их и на улицу выпускали. А сейчас собак нет, поэтому лиса не боится, спокойно ходит прямо по деревне.

«Даже сейчас ястреб может напасть на уже подросших цыплят, гусей и уток» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За последние несколько лет они особенно расплодились. Отстреливать их нельзя, вообще ничего с ними не сделаешь. Людям приходится запирать свою птицу. Раньше у нас в деревне гнездились грачи, их тоже сейчас нет. Спугнули те же ястребы и вороны», – рассказала жительница села Фания Хайбуллина.

Женщина полагает, что хищники зачастили в деревни из-за нехватки мышей, поскольку на местных полях уже не сеют пшеницу. Причиной также могут быть прошлогодние пожары в марийских лесах, говорит она.

«Ставить капканы или отстреливать нельзя»

Как уберечь домашнюю птицу от хищников и куда обратиться в случае нападения диких животных – об этом рассказал начальник Управления охраны животного и растительного мира Государственного комитета РТ по биологическим ресурсам Ринат Чиспияков.

«Эти животные были и раньше, такая ситуация возникла не сегодня. Ласка, хорек, куница, норка в основном питаются как раз домашней птицей.

Ласка – это мелкий хищник, чуть больше мыши. Скорее всего, тот, кто душит кур, отгрызает им головы, – это хорек. Если рядом с деревней завелись хорьки – они обязательно будут нападать на хозяйства. Могут быть и случаи, когда хищник выпивает кровь своей жертвы.

Ринат Чиспияков: «Эти животные были и раньше, такая ситуация возникла не сегодня» Фото: © «Татар-информ»

Хорошо, если есть собака. Они собак боятся. Также может помочь наличие кошки в хозяйстве.

Единственный способ бороться с хищниками – это регулирование их численности. Ставить капкан не разрешается, иначе это может считаться браконьерством.

Если столкнулись с такой проблемой, надо обратиться к нашим специалистам – в Госкомитет по биологическим ресурсам или в районные отделения.

Мы, конечно, следим за популяцией, я бы не сказал, что численность упомянутых видов хищников выросла. Она остается стабильной из года в год. Бывают случаи нападения хищников на домашнюю птицу, возможно, люди просто не обращаются.

Лисы тоже обитают практически везде в нашей республике. Их численность круглогодично держится под контролем. В этом году пока не помню, чтобы были такие обращения, если и есть, то только устные.

Жители деревень свободно выгуливают домашнюю птицу, она становится легкой добычей для хищника. Чем искать пищу по бескрайним полям, ему легче поймать курицу в сарае. Особенно в период кормления выводка, в летнее время случаи нападения на курятники и сараи учащаются, – рассказал Ринат Чиспияков.

По мнению специалиста, включить радиосигнал для запугивания хищника можно, однако со временем он может привыкнуть к его звуку.

Жители деревень свободно выгуливают домашнюю птицу, она становится легкой добычей для хищника Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Резюмируя, можно выделить несколько правил и советов специалиста, которые помогут обезопасить домашнюю птицу от нападения хищников.

Ласка, хорек, куница и другие непрошеные гости не посмеют подойти к курятнику, если во дворе живет собака или кошка.

Необходимо надежно закрывать птицу на ночь и убедиться в отсутствии щелей и проходов в помещение.

Ставить капканы или отстреливать хищника запрещается – вас могут обвинить в браконьерстве и наложить штраф (минимальный размер – 500 рублей, а также возмещение стоимости животного).

В случае нападений необходимо обратиться в Госкомитет по биологическим ресурсам или в районные отделения.

Кроме того, жителям деревень не стоит выбрасывать вблизи своего хозяйства отходы после забоя скота, так как они будут привлекать диких животных.

Курятник следует укрепить – гнилые доски для этих хищников не препятствие. Клетку для цыплят можно поставить на «ножки» на высоте метра. Однако хищник может проникнуть также и сверху.

Вопреки утверждениям Рината Чиспиякова о стабильной численности хищников в Татарстане, некоторые эксперты все же считают, что популяция диких животных растет. Так, кандидат биологических наук, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции Леонид Баскин в интервью «Российской газете» рассказал, что наблюдается увеличение популяции диких животных. В качестве примера он назвал Кавказский регион – там численность леопардов выросла в три раза. А в Приморье размножаются тигры, утверждает ученый.

Во многих регионах России растет численность волков, медведей, говорит эксперт. Причиной этому является доступность пищи – люди массово выбрасывают отходы на свалки, и это позволяет животным интенсивнее размножаться.

В то же время люди стали меньше охотиться на диких животных, человек перестал отлавливать норку, куницу ради ценного меха, говорит эксперт.

Третьей причиной может быть циклические явления в природе. Причины их возникновения до конца не изучены, но в природе популяция некоторых животных по неизвестным причинам начинает резко увеличиваться, а других – резко сокращаться. На данный момент наблюдается увеличение численности хищников.

Лейсан Рахматуллина, intertat.tatar

перевод с татарского