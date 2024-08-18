«Задушил собаку, поехал на крестины»: детали садистского преступления в Бавлинском районе

Трое пьяных мужчин задушили дружелюбную дворовую собаку на глазах у подростков и выбросили ее в мусорный контейнер

Фото предоставлено очевидцами

Напились и просто так убили животное

В ночь на 31 июля три жителя села Поповка Бавлинского района Татарстана, находясь в подпитии, расправились с беззащитной дворовой собакой на глазах у подростков. Дети сняли происходящее на видео, которое быстро разлетелось по социальным сетям.

Жители Поповки без труда опознали в участниках расправы своих односельчан: Андрея Баязитова, Константина Чурикова и Николая Иванова. Как выяснилось, один из них ранее отбывал длительный срок за убийство.

Трагедия разыгралась, когда к компании подбежала местная любимица — дворняга, которую в селе называли Петяем. По словам очевидцев, Иванов внезапно принялся душить собаку, Чуриков стал его подбадривать, а Баязитов помогал удерживать животное. После расправы тело выбросили в мусорный контейнер.

Но на этом зверства не закончились. Следующей жертвой живодеров стал маленький пес, похожий на таксу. Его также жестоко избили, придушили и бросили за автобусной остановкой. Каким-то чудом собаке удалось выжить — она лишь потеряла сознание от побоев.

Местные жители теряются в догадках о причинах такой жестокости. Некоторые предполагают, что «мотив» Иванова в том, что Петяй иногда конфликтовал с его собственной собакой. Однако это не объясняет нападение на второе животное и участие в расправах двух других мужчин.

Следующей жертвой живодеров стал маленький пес, похожий на таксу. Каким-то чудом собаке удалось выжить Фото предоставлено очевидцами

«Сначала задушил собаку, потом крестил ребенка»

Уже на следующее утро после расправы над Петяем видео инцидента разошлось по интернету, вызвав бурю возмущения. Соучастники преступления попытались найти снявших видео подростков, но, не преуспев, предпочли скрыться по домам.

Зоозащитница Эльвира, активно участвовавшая в стихийном расследовании (попросила не указывать ее фамилию, – прим. Т-и), поделилась шокирующими подробностями.

«Представьте себе, один из этих людей на следующий день преспокойно поехал на крестины своего ребенка, как ни в чем не бывало. А ведь убитая им собака была абсолютно безобидной, ее в селе все знали и любили», – рассказала женщина агентству.

Журналистам «Татар-информа» удалось связаться с Чуриковым. Тот попытался оправдаться: «Я никого не убивал, просто стоял рядом. Хотел, чтобы все быстрее закончилось. Теперь мне угрожают. На видео просто не попало, как я просил прекратить это безумие». Однако слова Константина противоречат записи, на которой слышны его одобрительные выкрики.

После проведения экспертизы было возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Подозреваемые не задержаны

После проведения экспертизы было возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, совершенном группой лиц в присутствии малолетних. Подозреваемым грозит серьезное наказание — штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

Представитель администрации Бавлинского района Айгуль Халитова подтвердила нам, что местные власти в курсе ситуации и держат ее под контролем.

Зоозащитники выразили обеспокоенность, когда местные активисты и даже председатель сельсовета внезапно перестали выходить с ними на связь. Однако эти опасения оказались напрасными – мы выяснили, что расследование продолжается, а тело собаки доставлено в Казань для проведения необходимых экспертиз.

На данный момент представители зоозащиты обратились к услугам адвоката, так как подозреваемые до сих пор не задержаны. Кроме того, после приобщения к делу результатов экспертизы по выжившей собаке в нем появился новый эпизод.