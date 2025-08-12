news_header_top
12 августа 2025 16:34

«А вы бы как назвали». Загитова рассказала, каким бизнесом может заняться

Чемпионка мира и Олимпиады Алина Загитова вновь поделилась в своих социальных сетях снимками с многочисленными букетами цветов, которыми ее задаривают поклонники и коллеги. Он пошутила, что с таким количеством растений впору открывать магазин.

«Я уже задумываюсь об открытии цветочного магазина. Если бы он был у меня, как бы вы его назвали?» – подписала спортсменка снимок.

Напомним, в Казани началось строительство школы имени фигуристки, которая будет располагаться на Портовой улице, на месте стадиона «Водник». Строительство планируется завершить к лету 2026 года. Стоимость объекта – 1,29 млрд рублей, следует из информации на сайте Госзакупок РТ.

Фото: соцсети Алины Загитовой

#алина загитова
