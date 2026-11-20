Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин попробовал GTA 6 и высказался об ажиотаже вокруг выхода новой части игры.

Своим мнением он поделился на стриме в эфире YouTube-канала FONBET.

«Если у тебя в реальной жизни ничего нет, тогда вот этим можно заниматься, а так… В наше время, кажется, таких задротов игр не было. Где-то уже в «Кайрате» ребята собирались и играли. Там даже специальная комната была, где играли в FIFA. Таких вот, чтобы сумасшедших… Как вот Смолов рассказывал, Кокорин… Покупать какое-то оружие — для меня это дико. Это всё искусственная жизнь, нет? У кого жизнь наполнена… Вот у тебя будет время играть в GTA 6?» — сказал Аршавин.

Официальный релиз GTA 6 состоялся 18 ноября. Игра получила 99 баллов на Metacritic.