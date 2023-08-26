«Задор на весь последующий год»: под Казанью открылся XIV этнофестиваль «Крутушка»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Недалеко от Казани, на территории лагеря «Байтик» в Высокогорском районе Татарстана, 25 августа открылся XIV Международный этнический фестиваль «Крутушка — 2023». В последние выходные лета, 26 и 27 августа, он будет радовать гостей концертами, мастер-классами, встречами с известными спикерами, танцевальными баттлами и ярмаркой товаров народных умельцев. Второй год на фестивале будет работать старинное фотоателье Анатолия Чуля из Рыбинска: объективом 1862 года он снимает современников в народных костюмах, стилизуя фотографии под старину. Снимки прошлого года в этом году представлены на выставке в одном из корпусов лагеря «Байтик».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Что для нас дефект, то для вас эффект», — пошутил фотограф, обсуждая с одним из гостей фестиваля технологию создания фотографий «из прошлого».

Попробовать себя в роли «только что освобожденного крестьянина» в дни фестиваля смогут все желающие при наличии национального костюма (крепостное право отменили в 1861 году — на год раньше, чем был выпущен объектив Анатолия Чуля).

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Фестиваль ширится и продолжает развиваться благодаря вам, его участникам. С каждым годом вас становится всё больше, и тот задор и та энергия, которые вы дарите зрителям, заряжает на весь последующий год. За это вам огромное спасибо! Фестиваль “Крутушка“, как и череда других фестивалей, направлен на популяризацию и продвижение культурного наследия у молодого поколения. Я рада видеть представителей молодого поколения, которые пришли со своими родителями, бабушками и дедушками. Я надеюсь, что у этого фестиваля будет долгая-долгая жизнь, потому что 14 лет — это всего лишь подростковый период, даже не совершеннолетие. Благодаря сегодняшней молодежи, которая, я уверена, в будущем придет со своими детьми, у этого фестиваля будет достойное продолжение», — сказала, открывая XIV Международный этнофестиваль «Крутушка», первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

В первый день фестиваля гости могли побывать на мастер-классах, например, по игре на национальном башкирском инструменте — курае или на гуслях. На танцевальной площадке можно было поучиться народным танцам. Музыкальное меню главной концертной площадки в первый вечер составили группы «Страннiки» (Пенза), Ceol na Mara (Санкт-Петербург), Y.U.R.T.A project (Уфа), «Орчык» (Балтасинский район Татарстана) и ProtoSound (Екатеринбург — Пермь — Вязовая).

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы Y.U.R.T.A. Приехали из Башкирии, чтобы зашаманить на “Крутушке“. Мы перекладываем на электронную музыку традиционные башкирские песни. Со мной приехали заслуженный артист Республики Башкортостан и две молодые исполнительницы. А я — автор этого проекта, популяризирую народное творчество, работаю с разными коллективами по всей России», — рассказал в интервью «Татар-информ» Марат Taturas.

На фестивале 26 и 27 августа выступят «Кильмезь мари» (Кировская область), «Календарь» (Калуга), «Горица» (Челябинск), «Лествица» (Ставрополь), «Грекобанда» (Греция — Россия), «Неизвестный композитор» (Россия — Армения) и 42 бурята — участника коллектива «Степные напевы» (Иркутская область). А также «МуладхараБэнд» (Ставрополь), RusTradEns (Екатеринбург), Hamid Reza Dadoo (Иран), Степан Христанов — Раги Ганги (Санкт-Петербург) и другие.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ярмарка фестиваля условно разделена на три части. Здесь можно и угоститься восточными сладостями, чаями разных народов России, продуктами из кедровых орехов, клюквы или льна, и пополнить свой гардероб вещицей в этностиле, и приобрести у мастеров-изготовителей необычный музыкальный инструмент.

В прошлом году к фестивалю построили беседку с русской печью. В печи готовят и ведут прямую трансляцию на экран в зону фуд-корта. Уже в первый вечер фестиваля старинные блюда тельное и ушное в печи готовили известные по телешоу кулинары Максим Сырников из Орешкова и Михаил Гаврилов из Санкт-Петербурга. В субботу и воскресенье к ним присоединятся Олег Ольхов из Москвы и Лилия Байкеева из Казани.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Добраться на «Крутушку» без личного транспорта можно на городском автобусном маршруте №78. Он ходит от Московского рынка (метро «Яшьлек»), но достаточно редко — один раз в полтора часа, расписание движения автобуса можно посмотреть на сайте фестиваля в разделе «зрителям». Вход на фестиваль платный — необходим единый билет на все три дня. Отдельно оплачивается место под палатку и автостоянка.