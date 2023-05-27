«Задор и энергия молодых»: в Казани проходит марафон IT-специалистов

Сегодня на площадке ИТ-парка открылся первый хакатон проектов по цифровой трансформации Казани Kazan Digital Transformation. Марафон специалистов в сфере IT объединил более 80 разработчиков, дизайнеров, аналитиков и маркетологов Татарстана.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Татарстан привлек экспертов, студентов, разработчиков, науку и бизнес для обсуждения цифровых решений, которые смогут сделать жизнь горожан гораздо комфортнее. Для нас сегодня привычно то, что мы пользуемся сервисами доставки еды, смотрим фильмы, общаемся в мессенджерах, при этом существуют широкий круг вопросов, связанных с жизнью в городе. В течение двух дней участники при помощи своего интеллекта, задора, энергии предложат решения для цифровизации городского хозяйства», – отметил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин.

По его словам, в Татарстане созданы все условия для того, чтобы объединить усилия бизнеса и науки для развития человеческого капитала. В связи с этим проведение соревнований IT-специалистов из года в год становятся все более значимыми. «Мы задались целью, чтобы Казань стала локомотивом комфортных городских изменений», – подчеркнул министр.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В течение двух дней ИТ-специалисты будут решать кейсы от крупных компаний и республиканских органов исполнительной власти. Под руководством опытных наставников и экспертов смогут разработать цифровой сервис подготовки городской инфраструктуры для крупных мероприятий, платформу-навигатор по образовательным и досуговым ресурсам города, сервис для людей с ограниченными возможностями здоровья или цифровой паспорт питомца.

«Мы успели познакомиться с другими участниками и нашли единомышленников, с которыми обменялись опытом. На хакатоне мы разработаем уникальное приложение, в котором будут храниться все данные о домашних животных, в том числе различные сертификаты и сведения о вакцинации питомца», – рассказал участник Альберт Шавалиев.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По итогам хакатона, из 20 команд будут определены победители, которые разделят призовой фонд проекта в размере 300 000 рублей. Имена победителей первого хакатона будут известны 28 мая на церемонии награждения после презентации цифровых сервисов.

«Казань находится на слуху многих регионов, и первый хакатон идей несомненно войдет в копилку мероприятий, которые имеют большое значение в масштабе Российской Федерации. Вы действительно патриоты своей республики, выражаем благодарность за то, что присоединились к этому мероприятию, ведь внедрение технологических решений для благоустройства города действительно актуальны», – заметил председатель Совета Ассоциации содействия Цифровому развитию Татарстану Рифкат Минниханов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По итогам хакатона каждый участник получит уникальную возможность карьерного роста и социальный лифт в ИТ-сфере, образовательную программу от партнеров конкурса, а также объективную оценку и обратную связь по разработанным технологическим решениям.

Отметим, что первый хакатон идей проводит исполнительный комитет Казани и Особая экономическая зона «Иннополис» в преддверии международного форума Kazan Digital Week 2023.