Задолженность за электричество в Татарстане сократилась на 35%

В Татарстане размер просроченной задолженности за электричество по итогам первого квартала 2022 года сократился на 35% по сравнению с январем-мартом 2021-го. Об этом на заседании совета директоров АО «Татэнергосбыт» сообщил глава компании Рифнур Сулейманов.

На 1 апреля общий объем задолженности составлял 294,2 млн. рублей. В целом потребители оплатили электроэнергию на 99,7%.

Половина долгов приходится на население и управляющие организации (более 110 млн рублей).

Среди организаций директор АО «Татэнергосбыт» назвал самыми проблемными ОАО «АлексеевскВодоканал» – задолженность 2 млн рублей, МУП «Пестречинские коммунальные сети» – 2,2 млн. рублей и ООО «Гемонт» – 3,9 млн. рублей.

Заседание совета директоров АО «Татэнергосбыт» провел Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.