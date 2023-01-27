Задолженность татарстанцев за электричество за год снизилась на 11%

В прошлом году задолженность населения РТ за электроэнергию снизилась на 11%, или 8,3 млн рублей. На текущий момент показатель составляет 69,3 млн рублей, рассказал директор «Татэнергосбыта» Рифнур Сулейманов на заседании под председательством Премьер-министра РТ Алексея Песошина.

На мероприятии подводились предварительные итоги года, был утвержден бюджет расходов и доходов, капитальных вложений на 2023 год, положения о соцподдержке работников и неработающих пенсионеров компании и именных стипендиях АО.

Как отметил Сулейманов, в прошлом году в республике сохранилась положительная динамика и по производству, и по потреблению энергии, однако темпы роста снизились в сравнении с показателями 2021-го.

«Объем выработки электроэнергии всеми станциями Республики Татарстан вырос на 4,8% и составил более 28 млрд. кВт•ч., потребление увеличилось по сравнению с аналогичным показателем 2021 года на 3,6% и составило более 33 млрд. кВт.ч. Дефицит электроэнергии в размере 14,7% был восполнен за счет перетоков в энергосистему Татарстана из смежных регионов», — перечислил он.

Выросли и продажи компании. Так, по категориям «Прочие потребители» и «Население» полезный отпуск электроэнергии повысился на 6%, а продажа потерь — на 3,4%.

«Уровень оплаты за потребленную электроэнергию в 2022 году превысил 100%. Просроченная задолженность уменьшилась на 38,9 млн рублей и на конец года составила 170,2 млн рублей. Из них 98,5 млн приходятся на юридические лица», — объяснил он.

Однако по юридическим лицам 50% долга приходится на организации-банкроты, в том числе учреждения Минобороны, ОАО «КЗСК», хлебозавод Ашале (Альметьевск), управляющие компании городов Казани, Альметьевска и Заинска. Их общий долг составляет 49 млн рублей.

«На 31 млн рублей предоставлены графики погашения задолженности при условии 100% оплаты текущего потребления и суммы по графику, которые исполняются (Водоканал города Бавлы, учреждения исполнения наказаний, управляющая компания Заинска, садовое товарищество Кама (Нижнекамск)», — перечислил специалист.

Еще 19 млн долга, добавил он, приходится на прочих потребителей.