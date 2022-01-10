Задолженность татарстанцев по кредитам в прошлом году выросла на 26%

Кредитный портфель жителей Татарстана на 1 декабря прошлого года составил 684 млрд рублей, следует из данных, опубликованных Банком России. Таким образом, с начала 2021 года задолженность выросла на 25,6%.

За 11 месяцев общий объем кредитов, выданных жителям республики, увеличился на 42% по сравнению с аналогичным показателем 2020 года и составил 527 млрд рублей.

Наибольшую долю в кредитовании занимает ипотека. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ипотечный портфель жителей Татарстана достиг 342 млрд рублей.