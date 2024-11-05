Задолженность татарстанцев по имущественным налогам составила около 1 млрд рублей

В Татарстане насчитывается около 237 тыс. жителей, имеющих задолженность по имущественным налогам. Общая сумма долга составляет порядка 1 млрд рублей. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал глава Управления ФНС по республике Марат Сафиуллин.

«Тенденция у нас очень хорошая. Только за один год их количество (должников – прим. Т-и) сократилось на 300 тыс. человек. И хотя количество должников достаточно большое, наши налогоплательщики очень послушные», – сказал он.

Сафиуллин напомнил, что татарстанцы с задолженностью по налогам не смогут выехать за границу и получать различные пособия, субсидии и прочие выплаты.