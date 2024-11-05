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Задолженность татарстанцев по имущественным налогам составила около 1 млрд рублей
В Татарстане насчитывается около 237 тыс. жителей, имеющих задолженность по имущественным налогам. Общая сумма долга составляет порядка 1 млрд рублей. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал глава Управления ФНС по республике Марат Сафиуллин.
«Тенденция у нас очень хорошая. Только за один год их количество (должников – прим. Т-и) сократилось на 300 тыс. человек. И хотя количество должников достаточно большое, наши налогоплательщики очень послушные», – сказал он.
Сафиуллин напомнил, что татарстанцы с задолженностью по налогам не смогут выехать за границу и получать различные пособия, субсидии и прочие выплаты.
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