Задолженность предприятий Татарстана по зарплате превысила 89 млн рублей

На 1 января суммарная задолженность предприятий Татарстана по заработной плате составила более 89 млн рублей. За аналогичный период прошлого года она достигала чуть более 100 млн рублей. Об этом сообщил руководитель Государственной инспекции труда в РТ Рустем Галявов на 51-м заседании Госсовета РТ VI созыва.

«Инспекция ведет реестр организаций, имеющих задолженность по оплате труда, включая организации, в отношении которых осуществляется процедура банкротства. На сегодня в реестр включено 30 хозяйствующих субъектов. Из них на девять организаций-банкротов, имеющих задолженность по зарплате, приходится 60% от общей суммы», — рассказал докладчик.

Кроме того, в республике числится 29 ликвидированных организаций с задолженностью в 32 млн рублей, что составляет 29% от общей суммы задолженности.

По словам Галявова, в прошлом году благодаря принятым мерам погашены долги по заработной плате более чем на 235 млн рублей. Это на 42 млн рублей больше, чем в 2022-м. Свыше 4 тыс. человек получили зарплату.

Инспекция в 2023 году провела 72 надзорных и 22 документарных мероприятия, а также инспекционный визит по вопросам трудового законодательства. Во время проверок выявлено 221 нарушение. «Наибольшее количество нарушений допускается по проведению медицинских осмотров работников, оплате и нормированию труда, обучению и инструктированию работников по охране труда», — подчеркнул руководитель ведомства.

По результатам совместных с органами прокуратуры проверок восстановлены трудовые права 450 работников.

Более того, в прошлом году проведено свыше 11 тыс. профилактических визитов, благодаря чему были восстановлены трудовые права 180 работников. Удалось добиться погашения долгов по зарплате на сумму 15,5 млн рублей.