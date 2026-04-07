Задолженность предприятий РТ по кредитам в 2025 году достигла 1,6 трлн рублей

В прошлом году задолженность предприятий Татарстана по кредитам достигла 1,6 трлн рублей. Темп роста к началу года составил 128,8%. Об этом на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике сообщил первый заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин.

«Несмотря на положительную динамику макропоказателей в целом, курс рубля усилил давление на экспорт и конкуренцию с импортерами на внутреннем рынке. Ключевая ставка Центробанка по-прежнему превышает рентабельность отдельных отраслей, сохраняется напряженность на рынке труда, растет просроченная задолженность по кредитам и долговая нагрузка ряда предприятий и организаций», – рассказал он.

Объем просроченной задолженности по кредитам предприятий республики в прошлом году составил 34,6 млрд рублей, темп роста к началу года – 160,4%. Уровень долговой нагрузки достиг 21,9%.

«Снижение прибыли сопровождается увеличением убытков, в результате чего в ряде отраслей экономики выявлены риски снижения финансовой устойчивости», – отметил Пелевин.

При этом, по его словам, в условиях беспрецедентных санкций и действующих ограничений предприятия и организации республики продолжают развитие своих производств, сохраняют инвестиционную активность, перестраивают логистику и рынки сбыта, реализуют проекты по импортозамещению.

«Благодаря бесперебойной работе предприятий и отраслей экономики, федеральным и республиканским мерам поддержки, в республике сохраняется экономический рост», – констатировал первый замминистра экономики.

Татарстан по основным макроэкономическим показателям сохраняет лидирующие позиции среди других регионов России. Так, по объему валового регионального продукта республика занимает 6 место, промышленного производства, сельского хозяйства – 4 место, инвестиций в основной капитал – 5 место, строительства – 2 место, оборота розничной торговли – 6 место.