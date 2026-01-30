Задолженность по налогам в Татарстане выросла на 16% к началу 2026 года

На 1 января 2026 года задолженность по налогам в Татарстане составила 12,595 млрд рублей. Это на 1,747 млрд рублей больше, чем годом ранее, или на 16%. Об этом сообщила заместитель министра финансов республики Алла Анфимова на совещании с муниципалитетами по вопросам сокращения налоговой задолженности в консолидированный бюджет, ее слова приводит пресс-служба ведомства.

В совещании участвовали представители Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана, Управления федеральной налоговой службы по республике и Управления федеральной службы судебных приставов.

Анфимова отметила, что основной рост задолженности за год произошел по нескольким налогам. Налог на доходы физических лиц увеличился на 659,2 млн рублей (23%), земельный налог с организаций – на 222,7 млн рублей (43%), упрощенная система налогообложения – на 193,2 млн рублей (42%), патентная система – на 165,2 млн рублей (в 8 раз), налог на прибыль – на 130 млн рублей (3%).

Налог на имущество организаций увеличился на 74,8 млн рублей (14%), транспортный налог с организаций – на 56,4 млн рублей (33%), земельный налог с физических лиц – на 42,7 млн рублей (19%), налог на профессиональный доход – на 25,6 млн рублей (14%), АУСН – на 1,8 млн рублей (17%) и ЕСХН – на 0,9 млн рублей (42%). Кроме того, задолженность по акцизам выросла на 286,2 млн рублей.

Заместитель министра добавила, что рост задолженности наблюдается в 35 муниципальных районах, а также в Казани и Набережных Челнах.

На совещании также обсудили меры по сокращению задолженности по арендным платежам и обеспечение своевременной уплаты имущественных налогов физическими лицами в 2026 году.