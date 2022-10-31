Задолженность по налогам в Татарстане на 1 октября выросла до 12,5 млрд рублей

В условиях дефицитного бюджета финансовым органам нужно активизировать работу с резервами, главный из которых – это недоимка по налогам. Такую задачу поставил Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ.

«Нужно внимательно посмотреть расходную часть бюджета. Но самый большой резерв – это налоговая задолженность. На 1 октября она достигла 12,5 млрд рублей – это половина нашего дефицита бюджета. Если взять к прошлому году, мы нарастили на 4,6 млрд рублей. Взыскание налогов по результатам контрольной работы – это важный резерв, который мы тоже должны использовать», – отметил Минниханов.

Он привел статистику, согласно которой больше всего рост долгов по налогам накопили предприятия сферы Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ – 4 млрд рублей. На втором месте находятся предприятия Министерства промышленности и торговли – 2,7 млрд рублей. Третьими оказались организации сферы Миндортранса РТ, которые накопили долгов на 850 млн рублей.

«Здесь нам нужно поработать очень серьезно», – поставил задачу Президент Татарстана.

В Доме Правительства РТ сегодня прошло совещание представителей финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана по вопросу «Об итогах исполнения консолидированного бюджета РТ за 9 месяцев 2022 года и задачах органов финансовой системы РТ на 2022 год».