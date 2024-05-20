Задолженность по налогам в консолидированный бюджет Татарстана снизилась на 1,4 млрд

Фото: пресс-служба Минфина РТ

Задолженность по налогам в консолидированный бюджет Республики Татарстан за месяц сократилась на 1,4 млрд рублей. На 1 апреля она составляла 12,3 млрд рублей, а на 1 мая — 10,9 млрд, сообщает пресс-служба Минфина РТ.

«<…> снижение за прошедший месяц отмечается по всем основным бюджетообразующим налогам», — отметила заместитель главы ведомства Алла Анфимова, которая провела совещание с муниципалитетами и министерствами по вопросам сокращения задолженности.

Среди участников совещания были и представители Управления Федеральной налоговой службы по РТ и Управления федеральной службы судебных приставов по РТ, уточнили в Министерстве финансов республики.