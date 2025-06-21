Задолженность по налогам в консолидированный бюджет РТ выросла на 15%

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Задолженность по налогам в консолидированный бюджет Татарстана на 1 июня 2025 года достигла 13,4 млрд рублей. За год она выросла на 1,8 млрд рублей, или на 15%, сообщает пресс-служба Минфина РТ.

Основной рост произошел на земельный налог организаций, задолженность по которому увеличилась в два раза – на 704,5 млн рублей, рассказала заместитель министра финансов РТ Алла Анфимова на совещании, посвященном сокращению задолженности по налогам в консолидированный бюджет Татарстана.

Кроме того, согласно данным ведомства, также значительно выросла задолженность по налогу на прибыль – на 566,7 млн рублей (или на 13%), по упрощенной системе налогообложения – на 387,7 млн рублей (или на 44%), по налогу на доходы физических лиц – на 245,5 млн рублей (или на 8%).

В разрезе налогов по состоянию на 1 июня наиболее велика доля налога на прибыль – 37%. При этом 24% приходится на налог на доходы физических лиц, 10% – на земельный налог организаций, 9,5% – на УСН, а 9% – на имущественные налоги физических лиц.

Особое внимание на совещании уделили ситуации в муниципальных районах, где вырос уровень налоговой задолженности. Замминистра финансов заявила, что негативная динамика наблюдается сразу в 28 районах и двух городах республики.

Это Лаишевский, Тюлячинский, Кайбицкий, Кукморский, Тукаевский, Пестречинский, Камско-Устьинский, Алексеевский, Агрызский, Верхнеуслонский, Заинский, Рыбно-Слободской, Атнинский, Высокогорский, Новошешминский, Спасский, Альметьевский, Черемшанский, Нижнекамский, Сабинский, Балтасинский, Лениногорский, Мензелинский, Зеленодольский, Тетюшский, Сармановский, Дрожжановский и Нурлатский районы РТ, города Набережные Челны и Казань.

«На следующей неделе запланированы совещания с муниципалитетами по работе с должниками по земельному налогу», – заметили в связи с этим в Минфине РТ.