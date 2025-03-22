Задолженность по налогам в консолидированный бюджет РТ выросла на 0,8 млрд рублей

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Задолженность по налогам в консолидированный бюджет Татарстана на 1 марта 2025 года составила 11,7 млрд рублей. За год она снизилась на 963 млн рублей или на 8%, но по сравнению с началом января выросла на 841 млн рублей, то есть на те же 8%, сообщает пресс-служба Минфина РТ.

«В разрезе налогов по состоянию на 1 марта наибольшую долю занимает налог на прибыль – 38%, 28% приходится на налог на доходы физических лиц, 13 % – на имущественные налоги физических лиц», – отметила заместитель главы ведомства Алла Анфимова, которая провела совещание с муниципалитетами по вопросам сокращения задолженности.

По сравнению с началом марта прошлого года задолженность по налогу на доходы физических лиц сократилась на 444,0 млн рублей (на 12%), по имущественным налогам физических лиц – на 327,0 млн рублей (на 18%), по налогу на имущество организаций – на 308,0 млн рублей (на 29%), по земельному налогу – на 148 млн рублей (на 16%).

Вместе с тем по отдельным налогам задолженность выросла. По налогу на прибыль она увеличилась на 139,2 млн рублей (на 3%), по налогу на профессиональный доход – на 52,8 млн рублей (на 33%), по упрощенной системе налогообложения – на 50,7 млн рублей (на 11%), по транспортному налогу с организаций – на 29,7 млн рублей (на 13%).

При этом рост задолженности зафиксирован в 15 муниципалитетах, включая Альметьевский, Верхнеуслонский, Пестречинский, Алексеевский, Заинский, Рыбно-Слободский, Лаишевский, Балтасинский, Ютазинский, Спасский, Мамадышский, Атнинский, Тукаевский, Кайбицкий и Мензелинский районы.

В то же время в 28 районах и двух городах, Казани и Набережных Челнах, наблюдалось снижение задолженности.