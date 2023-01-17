Задолженность по арендным платежам за землю и имущество в РТ снизилась на 180 млн рублей

В Татарстане за прошлый год на 180 млн рублей снизилась задолженность по арендным платежам за земельные участки и имущество. Об этом сообщил министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин на заседании коллегии Минземимущества РТ.

«Несмотря на положительную динамику, остается значительным уровень задолженности в муниципальные бюджеты по арендным платежам. За 2022 год задолженность составила 269 млн рублей, в том числе 234 млн рублей – по земельным участкам и 35 млн рублей – по имуществу. Задолженность по арендным платежам за землю с начала 2022 года снизилась на 179 млн рублей, по имуществу – на 960 тыс. рублей», – рассказал докладчик.

Аглиуллин уточнил, что положительная динамика по снижению арендной задолженности в прошлом году достигнута в основном за счет ее списания. Уменьшения задолженности добились 36 муниципалитетов. Самые большие показатели достигнуты в Казани, Лаишевском, Чистопольском и Агрызском районах.

«В то же время девять муниципалитетов допустили увеличение задолженности. Наиболее значительный рост наблюдается в Зеленодольском, Высокогорском и Нурлатском районах», – подчеркнул министр.

Он добавил, что в прошлом году проведено 92 проверки использования имущества и земельных участков, закрепленных за государственными учреждениями. Всего проверено 1,3 тыс. объектов, выявлены нарушения в отношении 150 из них. В этом году запланированы проверки использования имущества 93 учреждений.

Проведена также кадастровая оценка земельных участков всех категорий земель в Татарстане. Всего оценено около 1,8 млн земельных участков.

Глава Минземимущества напомнил, что до конца 2023 года должны быть завершены работы по описанию границ населенных пунктов, территориальных зон, выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и внесению сведений о них в ЕГРН, а также другие работы по наполнению ЕГРН.

«По данным Росреестра, на территории республики выявлено 813 тыс. объектов недвижимости с отсутствующими в ЕГРН правообладателями. При этом на сегодня под действие федерального закона 518-ФЗ попадают около 160 тыс. объектов, или 14,5% от их общего количества, сведения о которых внесены в ЕГРН», – заключил Аглиуллин.