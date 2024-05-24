Задолженность организаций ЖКХ за электроэнергию в РТ снизилась на 22 млн рублей

В Татарстане просроченная задолженность за электроэнергию организаций жилищно-коммунального комплекса за год снизилась на 22 млн рублей и по состоянию на 1 мая 2024 года составила 37 млн рублей. Об этом на заседании Кабмина РТ, посвященном итогам отопительного периода 2023/2024 года, сказал Премьер-министр Алексей Песошин.

«Подготовка к зиме напрямую связана с платежами населения, организаций и предприятий за энергоресурсы. Совокупная задолженность организаций жилищно-коммунального комплекса за топливно-энергетические ресурсы с 2015 года постепенно снижается. На сегодня просроченная задолженность организаций коммунального комплекса за газ составляет 216 млн рублей, что ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 15 млн рублей. Просроченная задолженность за электроэнергию всех организаций жилищно-коммунального комплекса снизилась за год на 22 млн рублей и по состоянию на 1 мая 2024 года составляет 37 млн рублей», – рассказал глава татарстанского Кабмина.

Он также назвал общую сумму задолженности населения за ЖКУ – это 9 млрд 971 млн 265 тыс. рублей.

В мероприятии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов, заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, передает пресс-служба руководителя республики.