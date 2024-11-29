Задержки рейсов в казанском аэропорту не связаны со снегопадом

Сегодня в соцсетях начала появляться информация, что задержки в аэропорту Казани вызваны плохими погодными условиями и снегопадом, однако в пресс-службе Международного Казанского аэропорта опровергли эту информацию.

«Незначительная задержка вылетов нескольких авиарейсов связана с необходимостью их обработки противообледенительным реагентом перед вылетом», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Казанского аэропорта.

В ведомстве отметили, что задержка вылетов рейсов в Астану, Москву и Стамбул обусловлена поздним прибытием воздушных судов в аэропорт «Казань».