Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Задержки рейсов в казанском аэропорту не связаны со снегопадом
Сегодня в соцсетях начала появляться информация, что задержки в аэропорту Казани вызваны плохими погодными условиями и снегопадом, однако в пресс-службе Международного Казанского аэропорта опровергли эту информацию.
«Незначительная задержка вылетов нескольких авиарейсов связана с необходимостью их обработки противообледенительным реагентом перед вылетом», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Казанского аэропорта.
В ведомстве отметили, что задержка вылетов рейсов в Астану, Москву и Стамбул обусловлена поздним прибытием воздушных судов в аэропорт «Казань».
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников