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Происшествия 29 ноября 2024 10:15

Задержки рейсов в казанском аэропорту не связаны со снегопадом

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Сегодня в соцсетях начала появляться информация, что задержки в аэропорту Казани вызваны плохими погодными условиями и снегопадом, однако в пресс-службе Международного Казанского аэропорта опровергли эту информацию.

«Незначительная задержка вылетов нескольких авиарейсов связана с необходимостью их обработки противообледенительным реагентом перед вылетом», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Казанского аэропорта.

В ведомстве отметили, что задержка вылетов рейсов в Астану, Москву и Стамбул обусловлена поздним прибытием воздушных судов в аэропорт «Казань».

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