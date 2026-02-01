Задержки рейсов и поездки с детьми: как изменятся правила авиаперелетов с 1 марта

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Детям младше 12 лет при перелётах будут обязаны предоставлять место рядом с одним из родителей без какой-либо доплаты. Авиаперевозчики не смогут взимать за это отдельную плату. Соответствующие изменения начнут действовать с 1 марта. Какие еще изменения вступят в силу – в материале «Татар-информа».

С 1 марта авиакомпании будут обязаны заранее информировать пассажиров о порядке возврата билетов, включая случаи болезни, а также разъяснять действия при переносе или задержке рейса. Если отправление самолета задержится более чем на 30 минут, пассажир получит право вернуть полную стоимость билета.

Кроме того, электронный посадочный талон официально приравняют к бумажному варианту. Детские коляски разрешат перевозить бесплатно в качестве ручной клади даже в ситуациях, когда ребенок не является пассажиром данного рейса.

Отдельно в приказе прописаны нормы обеспечения пассажиров питанием при задержке вылета: питьевая вода должна предоставляться спустя два часа ожидания, а горячее питание — по истечении четырёх часов.