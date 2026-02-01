news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 1 февраля 2026 13:30

Задержки рейсов и поездки с детьми: как изменятся правила авиаперелетов с 1 марта

Читайте нас в
Телеграм
Задержки рейсов и поездки с детьми: как изменятся правила авиаперелетов с 1 марта
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Детям младше 12 лет при перелётах будут обязаны предоставлять место рядом с одним из родителей без какой-либо доплаты. Авиаперевозчики не смогут взимать за это отдельную плату. Соответствующие изменения начнут действовать с 1 марта. Какие еще изменения вступят в силу – в материале «Татар-информа».

С 1 марта авиакомпании будут обязаны заранее информировать пассажиров о порядке возврата билетов, включая случаи болезни, а также разъяснять действия при переносе или задержке рейса. Если отправление самолета задержится более чем на 30 минут, пассажир получит право вернуть полную стоимость билета.

Кроме того, электронный посадочный талон официально приравняют к бумажному варианту. Детские коляски разрешат перевозить бесплатно в качестве ручной клади даже в ситуациях, когда ребенок не является пассажиром данного рейса.

Отдельно в приказе прописаны нормы обеспечения пассажиров питанием при задержке вылета: питьевая вода должна предоставляться спустя два часа ожидания, а горячее питание — по истечении четырёх часов.

#авиаперелеты #самолет #Туризм #путешествия #путешествие #авиасообщение #полезная информация
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Добровольцы из Татарстана завершили десятидневную гуманитарную миссию в Курской области

Добровольцы из Татарстана завершили десятидневную гуманитарную миссию в Курской области

31 января 2026
Дмитриев счел конструктивной встречу с американской делегацией в Майами

Дмитриев счел конструктивной встречу с американской делегацией в Майами

31 января 2026