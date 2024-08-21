Задержка зарплаты и ремонт спортзала: депутат рассмотрел обращения татарстанцев

Вопросы благоустройства, трудового законодательства и ремонта подняли жители Татарстана в онлайн-сервисе «Мой депутат». Сегодня с обращениями жителей работал заместитель секретаря ТРО ВПП «Единая Россия», депутат Государственного Совета РТ Геннадий Глушков. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Парламентарий рассмотрел три обращения. Так, жители села Татарское Утяшево и деревни Бакташ в Новошешминском районе обратились в онлайн-сервис с просьбой о преображении спортзала рядом с Домом культуры. По их словам, почти 600 жителей сельского поселения активно пользуются местной инфраструктурой. Здесь открыты школа, клуб, церковь и мечеть, детский сад, магазины, библиотека. Осталось решить вопрос только со спортзалом. В его работе заинтересовано как молодое поколение, активно участвующее в спортивных соревнованиях, так и пожилые жители, которые выступают на Спартакиадах третьего возраста. В здании нужен косметический ремонт.

«Если бы нам удалось сделать ремонт в нашем спортзале, это бы стало местом притяжения наших жителей разного возраста, это связь поколений, сплочение семей, рост уровня жизни, улучшение здоровья», — заявила автор обращения Альмира Назмутдинова.

Геннадий Глушков сказал, что просьба будет рассмотрена, спортзал найдут возможность включить в одну из республиканских или федеральных программ.

Второе обращение оставила жительница Бугульмы. По ее словам, у дома, в котором она живет, нет удобного выезда из подъезда на инвалидной коляске. Из-за неправильной формы и размера существующий пандус крутой и представляет опасность для инвалида. Сегодня к горожанке приходили представители районной администрации и управляющей компании, чтобы провести замеры. Депутат в ответ заверил, что проконтролирует ход работ и качество установки пандуса.

Кроме того, жительница Казани направила в сервис просьбу, касающуюся трудового законодательства. После увольнения из компании ей не выплатили заработную плату и полагающиеся выплаты. Задержка первой составила более 100 дней, а выплат — более 55. Теперь вопросом соблюдения трудового законодательства займется депутатский корпус совместно с надзорными органами.

Все три заявления были приняты в работу.

«Общение с татарстанцами было содержательным. Проблемы, вопросы — жизненные. Этот формат общения ускоряет процесс. Например, последний вопрос о задержке зарплаты требует работы с документами. Предложение привезти документы вызывает некие сложности перемещения — физические или технические. А формат через сайт „Мой депутат“ позволяет ускорить этот процесс и быстрее среагировать депутатам и по возможности их решить в максимально сжатые и короткие сроки», — заявил Глушков.

Татарстанцы могут воспользоваться системой «Мой депутат», чтобы решить насущные проблемы, выразить пожелания или оставить наказы региональным парламентариям. Платформа работает с 2019 года. Значимые инициативы, направленные татарстанцами, войдут в народную программу «Единой России».

Задать вопрос можно на сайте kandidat.tatar или по номеру 8(800)222-17-08 с 10:00 до 19:00 в будние дни.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.