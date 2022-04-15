Задержка движения троллейбусов в центре Казани составила почти пять часов
Задержка движения троллейбусов маршрута №2 по центру Казани составила почти 5 часов. МУП «Метроэлектротранс» сообщило о восстановлении движения.
«Задержка составила 4:47», — уточнила пресс-служба предприятия.
Ранее из-за прорыва водопровода под стенами Казанского Кремля пришлось отключить воду почти в 100 домах. На устранение коммунальной аварии были брошены бригады «Водоканала».
Площадь Тысячелетия затопило и в этом районе было приостановлено движение троллейбусов маршрута №2.