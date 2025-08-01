Задержка авиарейса: права пассажиров и когда полагается компенсация

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По тем или иным причинам вылет самолета могут задержать или вовсе отменить. О том, что делать татарстанцам в случае задержки рейса и какими правами в данном случае обладают пассажиры, – в материале «Татар-информа».

Что такое задержка авиарейса

Задержка рейса — это вынужденная приостановка перелета. Как правило, причинами задержек становятся соображения безопасности, технические неисправности самолета, погодные условия, позднее прибытие предыдущего рейса и иные факторы.

Что делать, если рейс задержан

Уточните условия ожидания вылета

В соответствии с законодательством, авиакомпания и службы аэропорта обязаны обеспечить пассажирам необходимые условия нахождения в случае отсрочки вылета. Уточните, предоставляются ли питание, размещение в отеле или иные услуги, если ожидание затягивается.

Если задержка произошла по вине авиаперевозчика либо из-за погодных условий, технических проблем или корректировки маршрута, пассажирам могут быть предоставлены следующие бесплатные услуги:

- доступ в комнату матери и ребенка при наличии ребенка до 7 лет;

- два телефонных звонка или отправка двух электронных сообщений при ожидании дольше 2 часов;

- прохладительные напитки спустя 2 часа ожидания;

- горячее питание, если ожидание превышает 4 часа, и далее каждые 6 часов (днем) или 8 часов (ночью);

- проживание в отеле при задержке более 8 часов днем или более 6 часов ночью;

- трансфер до гостиницы и обратно, если размещение предоставляется бесплатно;

- организация хранения багажа.

Учтите: отсчет времени начинается со времени вылета, указанного в билете.

Альтернативные решения

Если рейс отменен, а не просто задержан, перевозчик обычно предлагает альтернативный перелет в этот или следующий день без дополнительной оплаты. Вы также можете сами подобрать подходящий вариант — другой маршрут или авиакомпанию.

Подготовьте документы для получения компенсации

Сохраняйте все билеты, посадочные талоны и сообщения от авиаперевозчика, которые подтверждают факт задержки или отмены рейса. Эти документы пригодятся при подаче заявления на компенсацию. Обратиться можно напрямую через сайт авиакомпании или воспользоваться специализированными сервисами.

Какие права есть у пассажира при задержке рейса

Согласно нормам Воздушного кодекса РФ и Закона «О защите прав потребителей», пассажир обладает следующими правами:

- право на возврат стоимости билета. При отказе от поездки по причине задержки перевозка считается вынужденно отмененной, и авиакомпания обязана вернуть деньги, даже если билет был невозвратным.

- компенсация убытков и морального ущерба. Вы можете обратиться с претензией к авиаперевозчику, если из-за задержки вы понесли убытки (например, потеряли оплату за экскурсии или опоздали на пересадку). К заявлению следует приложить подтверждающие документы. Срок подачи — до шести месяцев с момента происшествия.

- штраф за просрочку доставки. При опоздании более чем на 1 час пассажир вправе требовать штраф — 100 рублей за каждый час, но не более половины стоимости билета. Однако компенсация не выплачивается, если перевозчик докажет наличие форс-мажора, технической неисправности, угрожающей безопасности, либо других обстоятельств, не зависящих от него. Помимо штрафа, пассажир также вправе потребовать полного возмещения причиненного ущерба.