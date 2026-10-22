Задерживаться на работе смертельно опасно, предупреждает психолог

Систематические задержки на работе грозят смертельной опасностью. Об этом рассказала психолог Любовь Наумова. По ее словам, несмотря на возможное ощущение продуктивности труда, организм истощается, что приводит к рискам заболеваний.

«Человек работает по 12 часов, а организм нет. То, что мы принимаем за спокойное планирование, аналитику, на самом деле является работой на последних резервах глюкозы. Именно поэтому вечерние задержки — это не героизм, а системный сбой, прямая дорога к выгоранию, снижению эмпатии, нарушению ментального и физического здоровья», — предупредила Наумова.

Эксперт утверждает: несмотря на то, что в России нет статистики заболеваний, связанных с переутомлением, общие тенденции пугают.

«Глобальные данные ВОЗ и Международная организация труда подтверждают прямую связь между переработками и смертностью. При работе более 55 часов в неделю риск развития инсульта у мужчин возрастает на треть, а риск сердечно-сосудистых заболеваний — на 17%», — отметила она в беседе с журналистом «Радио 1».

По словам психолога, люди, работающие на износ, болеют в два-три раза чаще. Переутомление же обостряет конкретные соматические и психические заболевания.

«Гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, инсульт, фибрилляция предсердий способствуют в 96% случаев внезапной смерти на рабочем месте», — предупреждает Наумова.