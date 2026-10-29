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Происшествия 29 октября 2026 13:27

За аферы с военными контрактами в РТ задержаны жители Ульяновской области

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Пятерых жителей Ульяновской области задержали за вымогательство денег у участников СВО.

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, пятеро мужчин обещали россиянам из разных регионов, что после заключения контракта они не будут участвовать в боях. За это злоумышленники требовали отдать выплаты, положенные за заключение контракта. Суммарно они получили более 25 млн рублей. Все документы оформлялись на территории Татарстана.

Возбуждено уголовное дело, аферисты задержаны и в скором времени предстанут перед судом. Также во время расследования дела выявились дополнительные эпизоды вымогательства и причинения вреда здоровью, а на имущество обвиняемых наложен арест на сумму порядка 12 млн рублей.

#МВД России #вымогательство #СВО
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