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Задержаны трое мужчин, которые избили и ограбили прохожего у ЖК «Арт Сити»
В Казани сотрудники Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.
Инцидент произошел накануне около 9 часов вечера возле жилого комплекса «Арт Сити». Трое пьяных молодых людей отобрали у прохожего мобильник и сумку с документами. После этого они несколько раз ударили мужчину ножом.
Злоумышленников задержали у остановки общественного транспорта. Ими оказались 26-летний уроженец Курганской области, 27-летний уроженец Бурятии и 28-летний местный житель. Все трое ранее были судимы, а уроженец Бурятии с декабря 2024 года находится в федеральном розыске.
Похищенный смартфон, паспорт и банковские карты у них изъяли. В свою очередь пострадавший 29-летний мужчина доставлен в больницу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
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