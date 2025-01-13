Задержаны трое мужчин, которые избили и ограбили прохожего у ЖК «Арт Сити»

В Казани сотрудники Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

Инцидент произошел накануне около 9 часов вечера возле жилого комплекса «Арт Сити». Трое пьяных молодых людей отобрали у прохожего мобильник и сумку с документами. После этого они несколько раз ударили мужчину ножом.

Злоумышленников задержали у остановки общественного транспорта. Ими оказались 26-летний уроженец Курганской области, 27-летний уроженец Бурятии и 28-летний местный житель. Все трое ранее были судимы, а уроженец Бурятии с декабря 2024 года находится в федеральном розыске.

Похищенный смартфон, паспорт и банковские карты у них изъяли. В свою очередь пострадавший 29-летний мужчина доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».