Задержаны мужчины, которые вымогали 200 тыс. рублей с татарстанца под угрозой расправы

Полицейские в Татарстане задержали подозреваемых в вымогательстве, которые требовали 200 тысяч рублей несуществующего долга с местного жителя, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

История началась 11 февраля, когда между мужчиной и одним из подозреваемых случился конфликт в кафе. Чтобы решить вопрос, оппонент потребовал у мужчины 50 тысяч рублей, угрожая расправиться с ним физически, если тот откажется.

Испугавшись за свою жизнь, мужчина перевел вымогателю 15 тысяч, но на следующий день в его квартиру ворвался еще один незнакомец и потребовал, чтобы тот поехал с ним. Разговор продолжился в гараже, где мужчину избивали и требовали еще 200 тысяч рублей.

Боясь за свою жизнь, потерпевший согласился выплатить требуемую сумму. Получив его согласие, а также паспорт, похитители отпустили его.

Правоохранителям удалось отыскать вымогателей. Ими оказались трое жителей Менделеевска от 29 до 40 лет. При чем двое из них уже привлекались к уголовной ответственности.

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела о вымогательстве и нарушениии неприкосновенности жилища. Они под стражей.