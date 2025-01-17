Задержаны казанцы, которые пытались обмануть магазин на кассе самообслуживания

В одном из торговых центров на проспекте Победы двое 21-летних казанцев взвешивали на кассе самообслуживания дорогие товары под видом дешевых. В итоге они нанесли ущерб магазину на 3 тысячи рублей.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ, выйти из ТЦ молодые люди так и не смогли. Обман обнаружила кассир, которая нажала на тревожную кнопку и вызвала росгвардейцев.

Молодых людей задержали прямо у выхода. Теперь им грозит срок по статье «Мошенничество».