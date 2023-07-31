Задержаны 9 участников акции против российских туристов в Грузии

Сотрудники МВД Грузии задержали 9 человек, протестующих против прибытия пассажирского лайнера Astoria Grande из РФ в Батуми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Грузии.

«Люди были задержаны из-за стычек с правоохранителями. Представители оппозиционных партий начали собираться в Батуми около порта поздней ночью», – указано в сообщении.

Отмечается, что акции представителей оппозиционных партий Грузии, протестовавших против захода в порт Батуми лайнера Astoria Grande, продолжаются с прошлой недели. Кроме того, ранее участников акции неоднократно предупреждали о незаконности их акции, но те не подчинились законным требованиям правоохранителей.

Позднее в агентстве по продаже круизов появилась информация о том, что круизный лайнер Astoria Grande больше не будет заходить в Батуми. Связано ли это с митингами грузинских оппозиционеров, протестовавших против прибытия в страну россиян, неизвестно, отметили РИА Новости.