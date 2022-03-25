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Ру Тат
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Экология
25 марта 2022  21:43

Задержанным на Свияге в Татарстане браконьерам грозит уголовное дело

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Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам в ходе рейда по Свияге задержали браконьеров из Зеленодольского района Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Госкомитет РТ по биоресурсам проводит активную работу по пресечению браконьерской деятельности. В ходе совместного рейда с сотрудниками полиции Верхнеуслонского района на Свияга задержаны два жителя села Бритвино Зеленодольского района», – сказано в сообщении.

Нарушители правил рыбной ловли были задержаны. У них изъято более 80 рыбин и запрещенные орудия лова. Мужчины доставлены в отдел полиции. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 256 УК РФ.

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