Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Задержанные в Дагестане боевики снабжали деньгами террористов в «Крокусе»
Задержанные накануне в Дагестане иностранные боевики участвовали в финансировании и обеспечении террористов из «Крокус Сити Холла». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.
Кроме того, передает агентство, задержанные намеревались взорвать набережную в Каспийске. Один из задержанных мужчин признался, что возил оружие из Махачкалы бандитам, напавшим на «Крокус».
Накануне «Татар-информ» рассказывал, что в Дагестане задержали трех человек, планировавших теракты. При осмотре мест задержания преступников обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы и готовое к применению СВУ.
Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка в ходе контртеррористической операции нет.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников