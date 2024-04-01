Задержанные в Дагестане боевики снабжали деньгами террористов в «Крокусе»

Задержанные накануне в Дагестане иностранные боевики участвовали в финансировании и обеспечении террористов из «Крокус Сити Холла». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Кроме того, передает агентство, задержанные намеревались взорвать набережную в Каспийске. Один из задержанных мужчин признался, что возил оружие из Махачкалы бандитам, напавшим на «Крокус».

Накануне «Татар-информ» рассказывал, что в Дагестане задержали трех человек, планировавших теракты. При осмотре мест задержания преступников обнаружены автоматическое оружие, боеприпасы и готовое к применению СВУ.

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка в ходе контртеррористической операции нет.