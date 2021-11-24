Задержанного за подготовку к расстрелу в школе подростка отправили в психбольницу

14-летнего подростка, которого накануне задержали по подозрению в подготовке к расстрелу в Казанской школе, отправили в психиатрическую больницу. Эта информация появилась на сайте Следственного комитета России.

Расследование уголовного дела взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о результатах.

«По версии следствия, по указанию неустановленного лица, с которым подозреваемый познакомился через Интернет, он готовился к нападению на учащихся школы одного из районов Татарстана, где ранее обучался», – говорится на сайте ведомства.

Выяснилось, что подростка отправили на экспертизу в психиатрическую больницу.

Напомним, что в Казани задержали 14-летнего подростка по подозрению в подготовке к расстрелу в школе. Совершить нападение он планировал в Дербышках.