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Задержана председатель татарстанского отделения Всероссийского общества глухих
Председатель Татарского регионального отделения Всероссийского общества глухих (ВОГ) Венера Гаулстон задержана по решению следственного департамента МВД России. Об этом сообщается на сайте общества.
«Мы внимательно следим за ситуацией и поддерживаем контакты с задержанными, их защитниками и представителями правоохранительных органов», – говорится в сообщении.
Отмечается, что Всероссийское общество глухих работает в штатном режиме. В ближайшее время будет организована пресс-конференция на тему текущих событий.
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