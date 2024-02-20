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Происшествия 20 февраля 2024 15:51

Задержана председатель татарстанского отделения Всероссийского общества глухих

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Председатель Татарского регионального отделения Всероссийского общества глухих (ВОГ) Венера Гаулстон задержана по решению следственного департамента МВД России. Об этом сообщается на сайте общества.

«Мы внимательно следим за ситуацией и поддерживаем контакты с задержанными, их защитниками и представителями правоохранительных органов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Всероссийское общество глухих работает в штатном режиме. В ближайшее время будет организована пресс-конференция на тему текущих событий.

#задержание
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