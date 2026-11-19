20-летнюю девушку задержали по подозрению в причастности к обману 73-летней жительницы Казани. Мошенники похитили у пожилой женщины более двух миллионов рублей, сообщает МВД по РТ. Под предлогом защиты сбережений от несанкционированного доступа аферисты убедили пенсионерку снять все имеющиеся у нее накопления и передать их курьеру.

Курьером оказалась 20-летняя жительница Новосибирска. Чистопольские оперативники задержали ее в аэропорту Москвы. Девушка призналась, что оказывала курьерские услуги, передавая полученные от людей деньги своим работодателям.

Задержанную заключили под стражу. Полицейские устанавливают ее причастность к подобным преступлениям в других регионах России, говорится в сообщении.