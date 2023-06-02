Задержана группа лжеброкеров, которые похитили у татарстанцев более 10 млн рублей

В Татарстане продолжается расследование уголовного дела о группе аферистов, которые под видом оказания финансовых консультаций и проведения торгов на форекс-дилере похищали деньги у граждан, находясь на территории республики, Нижегородской и Свердловской областей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Как установили оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, злоумышленники выходили на связь с людьми, которые размещали объявления о поиске работы в сети, и предлагали высокооплачиваемую работу.

Они регистрировали клиентов на подконтрольный им псевдоброкер, где во время имитации торговых операций похищали деньги. А если у граждан денег не было, они помогали им с получением кредитов.

В результате в Екатеринбурге и Москве задержали нескольких организаторов, регионального директора и двух активных участников группы. У злоумышленников изъяли печати, документы и электронные носители. В отношении них возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В МВД по РТ уточнили, что на сегодня в Татарстане поступило 15 заявлений от потерпевших. Сумма ущерба превышает 10 млн рублей.