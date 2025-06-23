Задержан житель Нижнекамска, готовивший теракт на предприятии нефтехимического комплекса

Жителя Нижнекамска, который готовил теракт на предприятии нефтехимического комплекса, задержали.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по РТ, целью террориста стал крупный нефтехимический комплекс в Нижнекамске. По данным агентства, речь идет о предприятии «Нижнекамскнефтехим».

Согласно плану, разработанному украинскими спецслужбами, мужчина должен был забрать взрывное устройство из тайника, незаметно пронести его и заложить на территории предприятия, где сам работал, а после покинуть страну.

В результате проверки координат расположения схрона, сотрудники УФСБ нашли элементы самодельного взрывного устройства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Позже «Татар-информу» стало известно, что возбуждено еще одно уголовное дело по статье « Государственная измена».