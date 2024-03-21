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Задержан житель Челнов, который забирал деньги у обманутых мошенниками пожилых людей
В Татарстане по горячим следам задержали курьера мошенников, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
В середине марта 77-летний житель поселка Джалиль рассказал полицейским, что ему позвонила незнакомка, представилась врачом районной больницы и сказала, что его дочь якобы попала в аварию и нужны деньги на операцию.
Мужчина передал 150 тысяч рублей курьеру, который приехал за деньгами. В течение суток курьера нашли. Он сознался, что по указке аферистов забирал деньги и переводил их на электронные счета злоумышленников, оставляя себя процент.
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