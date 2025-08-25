Задержан врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров

Задержан временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Идут следственные действия, связанные с его предыдущим местом работы в Белгородской области, где он занимал аналогичную должность (замгубернатора по строительству). Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений. Никаких оценок давать не буду, да и не могу, поскольку не владею белгородской ситуацией. Уверен, следствие объективно во всем разберется», – написал он.