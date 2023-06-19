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Происшествия 19 июня 2023 16:48

Задержан водитель, из-за которого в Нурлатском районе в ДТП пострадали три человека

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Полицейские задержали водителя, из-за которого в аварии в Нурлатском районе пострадали три человека, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Сегодня 44-летний водитель «Лады» на большой скорости вылетел на встречку, съехал в кювет и перевернулся. В результате три пассажира получили различные травмы.

Фото: © городская Госавтоинспекция

Сам водитель скрылся с места аварии, но через полчаса его задержали полицейские и доставили в отдел. Он отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.

Фото: © городская Госавтоинспекция

Более того, выяснилось, что мужчину уже лишали прав за то, что сел за руль пьяным. Сейчас ему грозит срок до трех лет.

#гибдд #вылетел в кювет
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