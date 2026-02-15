news_header_top
Происшествия 15 февраля 2026 09:48

Задержан татарстанец, ограбивший салон связи с муляжом бомбы в Марий Эл

В Зеленодольске полицейские задержали 33-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в разбое в салоне сотовой связи в Волжске. Об этом сообщили в МВД по региону. Также опубликованы кадры с камер видеонаблюдения.

По данным полиции, мужчина приехал в Волжск, чтобы похитить имущество и деньги из салона связи. По словам задержанного, он находился в наркотическом опьянении. Из дома татарстанец взял кухонный нож и изготовил муляж бомбы, чтобы запугать продавца.

В торговом зале он, угрожая ножом и муляжом, передал сотруднице записку с требованием открыть стеллажи и достать деньги из кассы. В записке он написал, что является беженцем и якобы действует под давлением «кураторов ВСУ» – эту версию он придумал, чтобы ввести полицию в заблуждение.

Сотрудница салона, опасаясь за свою жизнь, не стала сопротивляться. Когда мужчина направился к стеллажам с товаром, она нажала тревожную кнопку и выбежала из магазина.

Злоумышленник похитил восемь смартфонов общей стоимостью около 200 тысяч рублей. Часть похищенного изъята и будет возвращена владельцу.

Подозреваемого задержали по месту жительства в Зеленодольске. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Суд заключил его под стражу. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

#Марий Эл #разбойное нападение #зеленодольск #Уголовное дело
