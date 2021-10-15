Задержан подросток, запустивший в соцсети фейк о готовящемся теракте в казанской школе

Сотрудники МВД задержали подростка, который опубликовал пост в соцсетях о том, что трое злоумышленников готовят теракт в одной из школ поселка «Дербышки». Об этом сообщил ИА «Татар-информ» источник в правоохранительных органах.

Сигнал о том, что в соцсетях обсуждают готовящийся теракт, поступил в отдел полиции «Дербышки» 14 октября.

«После проведения розыскных действий, выяснилось, что автором анонимки является бывший ученик школы, который сейчас проживает и учится в школе в Москве. Он пояснил, что данная информация не верная и что он таким образом хотел пошутить. В ходе проведения проверки информация о теракте не подтвердилась. Правоохранителями обследовано учебное заведение. Жизни и здоровью детей и персонала ничего не угрожает», - сообщил источник ИА «Татар-информ».

В данный момент ученик доставлен в отдел полиции ОМВД России по Можайскому району Москвы.