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Задержан подозреваемый в убийстве отца главы пресс-службы патриарха РПЦ Владимира Легойды
«Подмосковными полицейскими в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы», – указано в публикации.
По версии следствия, предполагаемый преступник напал на 90-летнего пенсионера из-за 100 тысяч рублей. Он забрал деньги, а тело мужчины оставил у обочины неподалеку от СНТ Мещерино – Чурилково.
Подозреваемому 25 лет. Часть похищенных денег нашли у него в квартире во время обыска.
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