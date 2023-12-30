Задержан подозреваемый в убийстве отца главы пресс-службы патриарха РПЦ Владимира Легойды

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве Романа Легойды, отца главы Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и руководителя пресс-службы патриарха Кирилла Владимира Легойды. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Подмосковными полицейскими в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в убийстве Романа Тимофеевича Легойды. В ближайшее время он будет доставлен в следственные органы», – указано в публикации.

По версии следствия, предполагаемый преступник напал на 90-летнего пенсионера из-за 100 тысяч рублей. Он забрал деньги, а тело мужчины оставил у обочины неподалеку от СНТ Мещерино – Чурилково.

Подозреваемому 25 лет. Часть похищенных денег нашли у него в квартире во время обыска.