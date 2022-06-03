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Происшествия
3 июня 2022  09:59
Полина Шевчук

Задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена в центре Москвы

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Следователи сообщили, что в Москве задержан подозреваемый в убийстве бизнесмена, которое произошло накануне в центре столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следком.

Сообщается, что задержанному 23 года. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Тело 61-летнего мужчины с огнестрельными ранениями было обнаружено накануне вечером во дворе дома на Комсомольском проспекте.

Погибший бизнесмен Оганес Камарян, которого разыскивала полиция Армении по подозрению в заказном убийстве.

 

 

#заказное убийство #киллер
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