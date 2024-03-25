Задержан питерский студент - уроженец Татарстана, сообщивший о бомбе в ТЦ «Лондон Молл»

В Санкт-Петербурге задержали 19-летнего студента политехнического университета, который сообщил о том, что в ТРК «Лондон Молл» якобы заложена взрывчатка, сообщает «Фонтанка».

Ранее СМИ сообщали, что в комплексе прошла экстренная эвакуация. Причиной стало задержание юноши, который привлек внимание охраны. Когда его задержали, он сообщил силовикам, что якобы заложил в комплексе 10-килограммовое взрывное устройство. Оперативные службы осмотрели комплекс, но ничего опасного не обнаружили.

Как оказалось, молодой человек является уроженцем Татарстана. В отношении него возбуждено уголовное дело о «ложном сообщении об акте терроризма с целью дестабилизации органов власти». Парню грозит до 8 лет колонии.