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Задержан питерский студент - уроженец Татарстана, сообщивший о бомбе в ТЦ «Лондон Молл»
В Санкт-Петербурге задержали 19-летнего студента политехнического университета, который сообщил о том, что в ТРК «Лондон Молл» якобы заложена взрывчатка, сообщает «Фонтанка».
Ранее СМИ сообщали, что в комплексе прошла экстренная эвакуация. Причиной стало задержание юноши, который привлек внимание охраны. Когда его задержали, он сообщил силовикам, что якобы заложил в комплексе 10-килограммовое взрывное устройство. Оперативные службы осмотрели комплекс, но ничего опасного не обнаружили.
Как оказалось, молодой человек является уроженцем Татарстана. В отношении него возбуждено уголовное дело о «ложном сообщении об акте терроризма с целью дестабилизации органов власти». Парню грозит до 8 лет колонии.
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