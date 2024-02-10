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Задержан находившийся в международном розыске экс-директор клиники «Медицина 24/7»
В Турции был задержан находившийся в международном розыске бывший директор клиники «Медицина 24/7» Олег Серебрянский, сообщает ТАСС.
Бывший гендиректор и главврач частной московской клиники является фигурантом дела о смерти в клинике продюсера Владимира Арцибашева.
Независимая экспертиза, организованная женой Арцибашева, показала, что известный продюсер умер в клинике «Медицина 24/7» из-за врачебной ошибки.
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