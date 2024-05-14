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Задержан начальник главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов
Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов задержан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что Кузнецов задержан как подозреваемый в уголовном преступлении.
«Расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление СК РФ. Следователь уже обратился в суд для избрания генералу меры пресечения в виде заключения под стражу», – сказал собеседник агентства. Иные подробности уголовного дела не сообщаются.
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